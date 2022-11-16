السفير التركي يستنكر محاولات منع عقد جلسة مجلس الدولة

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بحث رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” مع السفيرَ التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز”، تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس، عبر خلاله السفير التركي رفض بلاده محاولة منع مجلس الدولة من عقد جلساته.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل حل الأزمة الراهنة، مؤكدين على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية، تمهيدا لإجراء الانتخابات

من جانبه أكد السفير خلال اللقاء، على أهمية الحوار بين جميع الأطراف السياسية، مبيناً أنه و السبيل الصحيح لحلّ الخلافات.