الدبيبة: باتيلي أشاد بتمارين حكومتي في “محاكاة تأمين الانتخابات”

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، أن كلمة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، أمام الأمم المتحدة؛ “تعزز ما نؤكده من أهمية دعم جهود الاستقرار وتشجيع التنمية لعودة الحياة”.

وقال «الدبيبة» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “باتيلي أشاد بتمارين محاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها حكومتنا”.

وتابع؛ “أثمن حرص المبعوث الأممي على أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات”.

وأردف «الدبيبة» أن “باتيلي أشار إلى انخفاض أعداد النازحين بنسبة 57 بالمئة”، لافتًا إلى أنه أكد أيضًا على أن “الوضع الأمني والعسكري تحسن مقارنة بعام 2020”.

وختم موضحًا أنه يضم صوته إلى المبعوث الأممي بأن “ما تقوم به بعض المؤسسات لتعطيل الانتخابات يعد خطرا على مستقبلنا”.