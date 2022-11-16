سفير فرنسا يقوم بزيارة لبلدية بنغازي

قام اليوم الأربعاء سفير دولة فرنسا لدى ليبيا السيد مصطفى مهراج والوفد المرافق له بزيارة لبلدي بنغازي حيث التقى خلال الزيارة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري بحضور عضو المجلس التسييري راضية المذبل ووكيل ديوان ناصر الأوجلي

هذا وتم خلال اللقاء مُناقشة الدور التي تقوم به دولة فرنسا في ليبيا في تعزيز التعاون المُشترك في مجالات الإقتصادية والشراكة مع المجتمع المدني وتعليم اللغة الفرنسية بالإضافة لمساهمة فرنسا في إعادة الإعمار في مدينة بنغازي



كما تطرق الإجتماع الى إنعكاسات الوضع السياسي القائم حالياً على الشأن المحلي للبلدية والخدمات التي تُقدمها للمواطنين

وأبدى السفير الفرنسي سعادته لزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى شاكراً للبلدية حسن الاستقبال مُشيراً إلى ان هذه الزيارة لن تكون الأخيرة .