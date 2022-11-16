حمودة: الاتفاق مع تونس على تدشين خط بحري.. ومذكرة تفاهم لمواجهة التغير المناخي

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، اليوم الأربعاء، الاتفاق على تدشين خط بحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية، وتشكيل فريق فني من وزارتي المواصلات الليبية والتونسية لإعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح الخط نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماعات ثنائية ضمت وزيري المواصلات الليبي والنقل التونسي برئاسة مجلس الوزراء، جرى خلالها توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ومواجهة التغير المناخي، وفق بيان صادر عن حمودة ونشره على صفحته بموقع «فيسبوك».

كما اتفق الوزيران على فتح البوابات الجديدة في معبر رأس اجدير بحلول نهاية نوفمبر الجاري؛ وذلك للتخفيف من الازدحام إضافة لوجود ممرات خاصة لسيارات الإسعاف.

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وفيما يتعلق بالطيران المدني وحركة الملاحة الجوية، تطرق الطرفان إلى الإجراءات المشتركة بين البلدين والتنسيق بشكل أكبر لمعالجة أي مختنقات بالخصوص.

وفد وزاري تونسي يزور ليبيا

وبد وفد وزاري تونسي يضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير، اليوم الأربعاء، زيارة إلى ليبيا التقى خلالها وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المنقوش بحثت مع الوفد الوزاري التونسي «علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين في جميع المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين».

كما التقى الوفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي حض على ضرورة تكثيف التعاون الأمني بين ليبيا وتونس، وزيادة التبادل التجاري بينهما وتسهيل القيود في هذا المجال، كما شدد على أواصر التعاون والتاريخ المشترك بين البلدين، وأن الشعب الليبي يحمل التقدير والاحترام الكبيرين لتونس شعبا وحكومة، وفق البيان.