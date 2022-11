ليبيا – قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر في ليبيا عبد الغني عون إن مشكلة التصحر تهدد الأمن الغذائي في ليبيا وسط الحروب المتواصلة ونقص التمويل المالي مع تغيير المناخ الذي تسبب في زيادة التصحر بالبلاد.

عون وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أوضح أن ليبيا تحتاج إلى ما يقرب من مليار دينار (250 مليون دولار) عبر خطة ثلاثية لإعادة إحياء المشاريع الزراعية وتنفيذ خطط تنمية هذا القطاع المهم والحيوي.

وأشار إلى أن ليبيا تعاني منذ خمس سنوات من جفاف جزئي على المنطقة الغربية أثر سلبًا على الإنتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة الزحف العمراني على بعض المناطق الزراعية وسط تقاعس من السلطات في تطبيق القانون، فضلًا عن عمليات الاعتداء على عمليات الغطاء النباتي وسط غياب الدولة خلال السنوات الماضية مع الحروب المتواصلة منذ عام 2011.

ودعا عون إلى ضرورة وقف الزحف الصحراوي وسط مخاوف من حدوث جفاف عام في كافة ربوع البلاد وذلك لشح الأمطار، وأزمة تغير المناخ وتراجع مستوى نزول الغيث النافع وارتفاع درجات الحرارة.

Shares

The post رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر في ليبيا: مشكلة التصحر تهدد الأمن الغذائي في البلاد first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية