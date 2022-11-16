ليبيا الان

المنقوش تبحث مع وفد تونسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبلت نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، اليوم الأربعاء، وفداً وزارياً من الحكومة التونسية.

وأوضح حساب وزارة الخارجية، أن الوفد ضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير. 

وبحثت المنقوش خلال الاجتماع علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وشارك في الحضور من الجانب الليبي؛ وزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

الوسوم

المنقوش

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك