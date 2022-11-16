المنقوش تبحث مع وفد تونسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية

استقبلت نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الدبيبة، اليوم الأربعاء، وفداً وزارياً من الحكومة التونسية.

وأوضح حساب وزارة الخارجية، أن الوفد ضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير.

وبحثت المنقوش خلال الاجتماع علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وشارك في الحضور من الجانب الليبي؛ وزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.