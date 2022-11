التكبالي: باتيلي سيواجه أزمات كبرى في ظل الفساد المنتشر في البلاد

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي سيواجه أزمات كبرى، في ظل الفساد المنتشر في البلاد وسعي كل طرف إلى الحفاظ على منصبه ومكانته بعيدًا عن مصالح الشعب الليبي.

التكبالي وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد”، أشار إلى أنه ليس متفائلًا من تصرفات مجلس الدولة والعراقيل التي يضعها أمام تمرير القاعدة الدستورية والانتخابات الرئاسية، وغيرها من العقبات التي تقف حائلًا أمام تحقيق توافق.

