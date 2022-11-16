وزير خارجية اليونان يبحث في إيطاليا تطورات الأوضاع بليبيا

بحث نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، خلال زيارته للعاصمة الإيطالية روما، التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا.

وقال ديندياس، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رصدتها وترجمتها «الساعة 24»: “في بداية زيارتي لروما، عقدت الاجتماع الأول مع نائب رئيس وزراء إيطاليا، وزير الخارجية المعّين حديثًا، أنطونيو تاجاني”.

وأضاف “اللقاء بحث عدة مواضيع، أهمها تعزيز العلاقات بين اليونان وإيطاليا والأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا وغرب البلقان”.

وتابع “كما بحثت في روما، مسألة الهجرة غير الشرعية وقضية اللاجئين، الطاقة، فضلا عن تناول القضايا المتعلقة بالاتحاد الأوروبي”.