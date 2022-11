ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي فيصل الشريف إن الممارسات التي يقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة على أرض الواقع تخالف ما يقوله من إنه يريد التخلي عن السلطة وتحقيق طموح الليبيين والوصول إلى استقرار سياسي.

الشريف وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية شدد على ضرورة اتفاق الليبيين على قاعدة دستورية قبل الانتخابات التي ستفضي إلى أجسام منتخبة جديدة.

