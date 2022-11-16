الدبيبة: مستقبل ليبيا في خطر بسبب تعطيل الانتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة منتهية الصلاحية عبدالحميد الدبيبة إنه “يضم صوته إلى ما ذكره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، بشأن تعريض بعض المؤسسات مستقبل ليبيا للخطر بسبب تعطيل الانتخابات العامة”.

وبحسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء، أشاد الدبيبة بما جاء في كلمة باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، بخصوص أهمية إنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات لتجنيب البلاد أي اضطرابات، “وإشادته بتمارين محاكاة تأمين الانتخابات التي أجرتها حكومة الوحدة”.

وتابع الدبيبة أن “انخفاض أعداد النازحين بنسبة 57%، وتحسن الوضعين الأمني والعسكري الذي أشار إليه المبعوث الأممي مقارنة بالعام 2020؛ أمور تعزز ما نؤكده من أهمية دعم جهود الاستقرار وتشجيع التنمية”.