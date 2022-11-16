مجلس المشري: السفير التركي يرفض محاولة منعنا من عقد جلساتنا

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الأربعاء، السفيرَ التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

وذكر مجلس الدولة الاستشاري في بيان إن اللقاء جرى بين المشري ويلماز في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات المشهد السياسي في ليبيا وسبل حل الأزمة الراهنة، مؤكدين على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات.

وعبر السفير التركي عن رفض بلاده محاولة منع المجلس الدولة من عقد جلساته، مؤكدا أن الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الصحيح لحلّ الخلافات.