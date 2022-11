ليبيا – قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني إن مشكلة التمويلات المالية أضرت بالبلاد، فكل المصروفات من عام 2011 توجه للإنفاق الاستهلاكي دون وضع رؤى وخطط تنموية للبلاد.

الشيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، أعرب عن حاجة ليبيا إلى إعادة دعم المشاريع الزراعية وتوفير قروض مالية للمزارعين.

