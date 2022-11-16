السفير الفرنسي يزور بنغازي لبحث مساهمة بلاده في إعادة الإعمار بالبلدية

زار، اليوم الأربعاء، سفير دولة فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له بلدية بنغازي، حيث التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري بحضور عضو المجلس التسييري راضية المذبل ووكيل ديوان السيد ناصر الأوجلي.

ووفق بيان للبلدية، فقد تم خلال اللقاء مُناقشة الدور التي تقوم به دولة فرنسا في ليبيا في تعزيز التعاون المُشترك في مجالات الإقتصادية والشراكة مع المجتمع المدني وتعليم اللغة الفرنسية بالإضافة لمساهمة فرنسا في إعادة الإعمار في مدينة بنغازي.

كما تطرق الإجتماع الى انعكاسات الوضع السياسي القائم حالياً على الشأن المحلي للبلدية والخدمات التي تُقدمها للمواطنين، وأبدى السفير الفرنسي سعادته لزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى شاكراً للبلدية حسن الاستقبال مُشيراً إلى ان هذه الزيارة لن تكون الأخيرة .