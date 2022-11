المبروك: ليبيا عبارة عن “نظام كليبتوقراطية” ينهب الثروات العامة عبر تشريعها بآليات عمل حكومية رسمية

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي أحمد المبروك إن الليبيين يختلفون في أمور كثيرة، لكنهم يتفقون على أن الحكومات السابقة والحالية فاسدة.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” اعتبر أن ليبيا عبارة عن “نظام كليبتوقراطية” في تعبير عن تحالف بين السلطة السياسية ومافيا الفساد المالي، عبر نهب الثروات العامة يتم تشريعها بآليات عمل حكومية رسمية عبر برامج ومشروعات وهمية وتتحصل على الأموال والتحويلات الخارجية.

وأشار إلى حكومات تتشكل عبر المحاصصة بين الوزارات عبر الكتل السياسية، وليس عبر مبدأ “التكنوقراطية” أو حكم الاختصاصيين.

