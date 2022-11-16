الجمعية الوطنية تُناقش مبادرتها بشأن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات

طرابلس 16 نوفمبر 2022 (وال)- عقدت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء، مؤتمرها الثاني المخصص لعرض ومناقشة مبادرتها بشأن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات المعدلين، وطرح الأفكار التي تمكن المفوضية من أجل من استئناف العملية الانتخابية.

وقدم رئيس الجمعية عبد العزيز الرعوبي خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي يتواصل على مدى يومين، شرحًا مفصلا عن نشاطات إدارة الجمعية ومهامها والأهداف التي أسست من أجلها.

وتخلل المؤتمر الذي تضمنت جلساته عدة محاور؛ تم خلالها عرض نتائج التصويت الإلكتروني، وطرح الأفكار التي تمكن المفوضية من استئناف العملية الانتخابية، بالإضافة لعرض لقاء حواري مع النُخب والمفوضية.

وكانت الجمعية الوطنية وهي منظمة أهلية قد أعلنت في وقت سابق، أنها ستقوم بتسليم مخرجات مؤتمرها حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات المعدلين إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات غدًا الخميس، بحضور المبعوث الأممي والسفراء المعتمدين وسائل الإعلام المختلفة. (وال)

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