الكبير: المصرف المركزي قاد جهود مكافحة الفساد

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن المصرف قاد جهود مكافحة الفساد مع مؤسسات الدولة المعنية كونه السلطة النقدية والمشرف المباشر على القطاع المصرفي والمالي من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات الليبية،وباقي إداراته.

وجاء ذلك في كلمة للكبير أمام المؤتمر العلمي الذي عقد الثلاثاء في طرابلس تحت عنوان” مكافحة الفساد ودورها في دعم الاستقرار” بحضور عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة طرابلس بحضور وفد من ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، وعدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال.

وأوضح الكبير أن مكافحة الفساد تستدعي توظيف كل الإمكانيات وتكاتف الجهود بين الجميع لمواجهته والحد منه مع وجود الإرادة القوية.