أهالي وتجار الكريمية : اعتصامنا سلمي ونهدد بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبنا

أكد أهالي وتجار وأعيان منطقة الكريمية مواصلة اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على أوضاعهم المتردية وعدم الاستجابة لمطالبهم من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مهددين بالتصعيد والدخول في عصيان مدني كامل بالمنطقة.

وأصدر عدد من الأهالي والأعيان والتجار بمنطقة الكريمية بيان مرئيا، أكدوا فيه مواصلة اعتصامهم السلمي لليوم الثالث على التوالي، دون الاستجابة لمطالبهم من أجهزة الدولة الليبية.

ووصف البيان وضع المنطقة بالخطير وأنه يتجه للتصعيد وحدوث ما لا يحمد عقباه، مهددين بتصعيد الموقف بدءًا من الأسبوع المقبل، وأنه سيكون الاعتصام عصيانًا مدنيًا في المنطقة بالكامل.

وطالبوا باستحداث بلدية الكريمية كمطلب شعبي للسكان، ورفض دفع الإتاوة لأي جهة أخرى كانت، مطالبين حكومة الوحدة الوطنية بالوقوف على مطالبهم، والنظر في أوضاعهم المتردية.

وأضافوا، “نحن مع دولة القانون، والإعلان الدستوري يكفل حرية التعبير، ونرفض تدخل أي جهة أخرى في هذا الحق، ونرفض التلويح باستخدام القوة ضدنا، ونعلمكم بأن اعتصامنا مستمر لحين تلبية مطالبنا.