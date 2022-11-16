القوات المسلحة تقضي على عناصر إرهابية جنوبي القطرون

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قضت وحدات القوات المسلحة العربية الليبية التابعة لغرفة عمليات تأمين الجنوب الغربي على عناصر إرهابية جنوبي منطقة القطرون.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية داهمت وكرا للتكفيريين المتطرفين في أقصى الجنوب الغربي، وبالتحديد جنوب منطقة القطرون بالقرب من الحدود الليبية التشادية.

وأضاف، في بيان، أن الوحدات العسكرية قضت على مجموعة منهم وتم أسر اثنين منهم، مشيرًا إلى أن الوحدات العسكرية عثرت على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر وعدد اثنين سيارات دفع رباعي صحراوية.

وأضاف المسماري، أن الوحدات العسكرية لم تفقد أي من جنودها في هذه العملية.

وقال إن العملية أتت بعد سلسلة من عمليات الرصد والاستطلاع وجمع المعلومات اللازمة لتنفيذ الهجوم بشكل مباغت للعدو، حتى لا يستطيع القيام بأي واجبات من واجبات الدفاع.