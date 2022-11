ميلوني وأردوغان يتفقان على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل حل الأزمة الليبية

ليبيا – اتفقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الثلاثاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فرصة اغتنام الإمكانات الهائلة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مؤكدين ضرورة العمل معًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل حل الأزمة الليبية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقد بين ميلوني وأردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”.

واتفق الجانبان على ضرورة الاستمرار بعزيمة الحرب المشتركة ضد الإرهاب.

