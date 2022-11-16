مفوضية الانتخابات تُشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للهيئات الانتخابية

مابوتو 16 نوفمبر 2022 (وال)- شاركت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ في الاجتماع العاشر للجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للهيئات الانتخابية الذي عقد اليوم الأربعاء في عاصمة موزمبيق مابوتو.

وترأس وفد المفوضية المشارك في الاجتماع، بصفتها عضو في الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية عبد الحكيم بالخير بصفته عضو مجلس المفوضية، ومحمد قحيص بصفته المدير العام.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه المشاركة؛ تأتي لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والرفع من قدرة المفوضية على تنفيذ الانتخابات بشكل مهني وبمعايير دولية. (وال)

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