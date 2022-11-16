كرومس: إجراء انتخابات في عهد الدبيبة ستفضي لانقسام حاد

الوطن – رصد

قال عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، إنه في حال تم اجراء انتخابات في عهد حكومة الدبيبة فإنها ستفضي إلى انقسام حاد في ليبيا، لأن نتائج المنطقة الشرقية لن تقبل بنتائج المنطقة الغربية، والعكس صحيح، داعيا لتوحيد السلطة التنفيذية من أجل الوصول إلى انتخابات تقبلها جميع الأطراف.

وأشار كرموس، أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة وارد جدا والإشكال الليبي تغذيه أطراف دولية ثبت أنها هي المتسبب الرئيس في إجهاض أي حل ليبي-ليبي، ومجلس النواب والدولة متفقان على عدم قدرة حكومة الدبيبة على حماية صناديق الاقتراع خارج مدينة طرابلس.