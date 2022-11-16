ليبيا الان

كرومس: إجراء انتخابات في عهد الدبيبة ستفضي لانقسام حاد

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – رصد

قال عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، إنه في حال تم اجراء انتخابات في عهد حكومة الدبيبة فإنها ستفضي إلى انقسام حاد في ليبيا، لأن نتائج المنطقة الشرقية لن تقبل بنتائج المنطقة الغربية، والعكس صحيح، داعيا لتوحيد السلطة التنفيذية من أجل الوصول إلى انتخابات تقبلها جميع الأطراف.

وأشار كرموس، أن الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة وارد جدا والإشكال الليبي تغذيه أطراف دولية ثبت أنها هي المتسبب الرئيس في إجهاض أي حل ليبي-ليبي، ومجلس النواب والدولة متفقان على عدم قدرة حكومة الدبيبة على حماية صناديق الاقتراع خارج مدينة طرابلس.

الوسوم

#الانتخابات الشرعية #الانقسام السياسي #الحكومة المنتهية الولاية#رئيس الحكومة المنتهية الولاية ُ#ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك