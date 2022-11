ليبيا – عقدَ وَزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبو زريبة اجتماعًا مع رَئيس جهاز مُكافحة الجريمة فَرع المنطقة الشرقية اللواء مبروك القندولي لمُناقشة سُبل تعزيز السيطرة الأمنية ومُكافحة الجريمة المُنظمة وَالإرهاب بالمنطقة.

أبو زريبة ثمن بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية جهُود الجهاز، مشددًا على ضرورة الالتزام الدائم بالانضباط والحزم في مُواجهة كافة أنواع التهديدات الأمنية التي تمُس أمن الدولة وَالمُواطن.

Shares

The post أبو زريبة يشدد على ضرورة الحزم في مُواجهة التهديدات الأمنية التي تمُس أمن الدولة وَالمُواطن first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية