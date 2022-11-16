شركة الكهرباء تعلن دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس

الوطن / متابعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن دخول الوحدة الغازية الاولى (الاستعجالي) بمحطة كهرباء الخمس على الشبكة الكهربائية، حيث تبلغ قدرتها الإنتاجية 250ميجاوات بعد الانتهاء من الكشف، مشيرةً إلى أنّه تمت عملية الصيانة اللازمة لها من قبل مهندسين وفنيين ليبيين في المحطة.

وصرّحت الشركة أنّ الإدارة قد بذلت جهودًا كبيرة تمخضت عنها نتائج مرضية تعبر عن حرص الإدارة ومتابعتها اليومية للعديد من وحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج، مضيفةً أنّ الشركة تعمل بكامل قدرتها الإنتاجية لدعم الشبكة الكهربائية العامة في سبيل إرضاء المواطنين وإراحتهم.