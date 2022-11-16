الزائدي: حلف فبراير أوهن من بيت العنكبوت

انتقد رئيس حزب الحركة الوطنية، مصطفى الزائدي، ما قاله رئيس مجلس الدولة خالد المشري فيما يخص اقتحام رئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة مقر مجلس الدولة وإعاقة الجلسة من قبل مليشياته.

ووصف الزائدي في منشور عبر فيسبوك، ما حصل قائلا:” المشري يكتشف وجود مليشيات في طرابلس و يبلغ النائب العام بوجود ماكنة إعلامية تمول من الخزانة لصالح دبيبة،قد نصدقه لكن هل يعقل انه كان لا يبصر إلى هذا الحد “.

وأضاف الزائدي:” الحلف الفبرايري أوهن من بيت العنكبوت ينفرط عقده لمجرد تضارب المصالح”.