المسماري: القضاء على مجموعة من التكفيريين قرب الحدود التشادية

صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري بأن وحدات القوات المسلحة التابعة لغرفة عمليات تأمين الجنوب الغربي داهمت وكرا للتكفيريين.

وأوضح المسماري في تصريح اليوم الأربعاء أن عملية مداهمة المتطرفين وقعت في أقصى الجنوب الغربي بالتحديد جنوب منطقة القطرون بالقرب من الحدود الليبية التشادية.

وبيّن المسماري أن العملية جاءت بعد رصد واستطلاع وجمع للمعلومات اللازمة، ونُفّذت بشكل مباغت للعدو حتى لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

وأكد المسماري أن وحدات القوات المسلحة نجحت في العملية دون فقد أيٍّ من عناصرها، وأنه تم القضاء على مجموعة من التكفيريين وأسر اثنين، كما عثرت القوات على أسلحة خفيفة ومتوسطة وذخائر وسيارتي دفع رباعي صحراويتين.