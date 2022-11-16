باحثون: التصحر الزراعي يهدد الأمن الغذائي في ليبيا

الوطن| رصد

دعا رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر في ليبيا “عبد الغني عون” إلى ضرورة وقف الزحف الصحراوي.

عون وفي تصريحات صحفية، حذر من حدوث جفاف عام في كافة ربوع البلاد وذلك لشح الأمطار، وأزمة تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.

كما ولفت إلى أن مشكلة التصحر تهدد الأمن الغذائي في ليبيا وسط الحروب المتواصلة ونقص التمويل المالي مع تغيير المناخ الذي تسبب في زيادة التصحر بالبلاد.

وأوضح أن ليبيا تحتاج إلى ما يقارب من مليار دينار (250 مليون دولار) عبر خطة ثلاثية لإعادة إحياء المشاريع الزراعية وتنفيد خطط تنمية هذا القطاع المهم والحيوي.

من جانبه، رأى الباحث علي منصور أن مشكلة التصحر في ليبيا، خاصة بمنطقة الساحل الغربي، ترجع إلى زيادة الكتل الإسمنتية والهجرة من الريف إلى مدن الساحل، مشيراً إلى أن سهل جفارة الذي يشكل 60% من المساحة الزراعية في البلاد يتم الاعتداء عليه بالبناء العمراني العشوائي بالمنطقة.