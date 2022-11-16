موظفو مطار مصراتة يهددون باعتصام مفتوح لتلبية مطالبهم

أمهل موظفو مطار مصراتة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أسبوعا لتنفيذ مطالبهم، مؤكدين أنهم لم يتقاضوا أيا من مستحقاتهم المالية خلال أدائهم العمل في فترة وباء كورونا.

وهدد الموظفون في بيان مرئي لهم حكومة الدبيبة بالدخول في اعتصام شامل مفتوح، في حال لم تنفذ مطالبهم الداعية لحصولهم على مكافأة مالية نظير عملهم في فترة جائحة كورونا أسوة بعدد من الأجهزة الهيئات بالدولة.

وذكر موظفو مطار مصراتة الدولي، يُقيمون اعتصامًا جزئيًا، مشيرين إلى أنهم كان لنا دور كبير في العمل بفترة جائحة كورونا ولم نتقاضى أي مبلغ أو مكافأة مالية نظير الأعمال التي قمنا بها.معربين عن أملهم في سرعة التدخل.