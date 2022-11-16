تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة في طرابلس

أقيم في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، أعمال ملتقى استراتيجيات تطوير قطاع الصحة، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ونائبه، وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح وعدد من السفراء المعتمدين في ليبيا.

نقل الخبرات وتوطين العلاج بالداخل

أكد الدبيبة، خلال الفعالية، ضرورة عقد مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات، وأن يكون هدفها نقل الخبرات ووضع الأساسيات لتوطين العلاج بالداخل، مثمنًا الجهود المبذولة خلال أعمال الملتقى، وإجراء العمليات الجراحية المجانية التي وصلت للعشرات في مجال القلب المفتوح والعيون من خلال الأطباء الزوار المشاركين بالمؤتمر.

في حين، ثمن رمضان بوجناح، خلال كلمة ألقاها، الجهود المشتركة الدولية الوطنية التي مكنت من عقد هذا الملتقى، بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والجامعات، والمراكز البحثية والطبية، وقطاعات الدولة والمؤسسات الحكومية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني.

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إعداد استراتيجية لقطاع الصحة

وأعرب وزير الصحة عن تطلعه لأن يتناول الملتقى عرض الكثير من التجارب العملية، للوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الصحة، كتطوير البرامج الوقائية والعلاجية، مؤكدًا شروع الوزارة في العمل على إعداد استراتيجية لقطاع الصحة، داعيا كافة المنظمات غير الحكومية والخبراء الوطنيين والدوليين ومجتمع الأعمال، للمساهمة والمشاركة في تقديم المقترحات لاستكمال استراتيجية قطاع الصحة التي أطلقت بالتنسيق مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

يشار إلى أن هذه الدورة هي الثالثة للملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة والتي تنعقد على مدى ثلاث أيام، بمشاركة عدد من الأجهزة والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وعدد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)

جانب من تدشين الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة، الأربعاء 16 نوفمبر 2022 (المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة)