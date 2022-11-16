النائب العام يأمر بحبس المراقبين الماليين لبعثة ليبيا لدى التشيك

الوطن / متابعات

أمرت النيابة العامة الليبية بحبس المُراقِبَيْن المالِيَّيْن في بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية التشيك؛ خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2020، بعد ثبوت اعتدائهما على المال العام.

وقالت النيابة عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن المتهمين أساءا استعمال سلطاتهما الوظيفية؛ لغرض تحصيل عشرات الآلاف من النقد الأجنبي لنفسيهما ولغيرهما، وألحقا بالمال العام ضرراً جسيماً، بعد إخلالهما بالقواعد الضابطة لأوجه صرفه.

وأكّدت مباشرة التحقيق معهما بعد قيام أعضاء ديوان المحاسبة برفع تقرير تضمّن قيامهما بتعمّد مخالفة القانون والاستيلاء على المال العام لتحقيق الكسب غير المشروع.