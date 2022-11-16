الطرابلسي يبحث مع “الإنتربول” مكافحة الجريمة المنظمة

بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، الثلاثاء، مع ممثلين عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، عددا من القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط المطلوبين في البلاد.

وحضر عن المنظمة الدولية، فريق من المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب، ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية.

من جانبه، أكد الطرابلسي، أهمية تعزيز التعاون مع الأمانة العامة للإنتربول، بتكثيف البرامج التدريبية التخصصية في مجالات العلوم الأمنية، بغية الرفع من مستوى أداء أعضاء الوزارة.

وكان وفد من وزارة الداخلية برئاسة اللواء بشير الأمين ‏وكيل الوزارة لشؤون المديريات شارك في اجتماع الإنتربول ‏السادس لقادة الشرطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‏والذي انعقد في مدينة ليون الفرنسية.