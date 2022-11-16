لعمله أكثر من 30 عاما.. شركة سرت تكرّم موظفا فلبينيًّا (صور)

كرّمت شركة سرت لإنتاج النفط والغاز، الفلبينيّ “نينو ساباساليس ليم ـ Nino Sabasales Lim” الموظف بقسم التكييف في إدارة الخدمات بالشركة، الذي بلغ سنّ التقاعد بعد عمله في الشركة لأكثر من 30 عاما.

وأثنى الجميع، خلال حفل وداع، أقامته الشركة على شرفه حضره مسؤولون بالشركة، على “ليم” الذي امتاز خلال عمله بالعطاء والتميز والعمل المهني الجاد والأمانة وحسن الخلق والتعاون، متمنّين له السعادة والهناء وأن ينعم بحياة تقاعدية هادئة رفقة أسرته في بلده الفلبين.

وسيعود “ليم” إلى بلده حاملًا معه ذكريات جيدة ودافئة خلال عمرٍ كاملٍ قضاه في ليبيا التي يحبّها معظم الفلبينيين من جيله، بحسب السفارة الفلبينية في ليبيا.