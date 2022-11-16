حكومة الدبيبة توقع اتفاقيات تعاون مع تونس في مجالات الأرصاد والمناخ والنقل 

وقع وزير المواصلات والنقل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “محمد الشهوبي” اليوم الأربعاء، اتفاقية مع وزير النقل التونسي “ربيع المجيدي”.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان إنه تم الاتفاق على تدشين الخط البحري لنقل الركاب والبضائع بين الموانئ الليبية والتونسية، وتشكيل فريق فني بين الوزارتين لإعداد التهيئة المطلوبة لافتتاح هذا الخط نهاية هذا العام 2022.

وبحسب البيان تم الاتفاق على فتح البوابات الجديدة التي تم تجهيزها في معبر رأس جدير والتي تم تحديد نهاية الشهر الجاري لافتتاحها؛ لتخفيف الازدحام بالإضافة لوجود ممرات خاصة لسيارات الإسعاف.

وفيما يتعلق بالطيران المدني وحركة الملاحة الجوية تم التطرق فيها لكل الإجراءات المشتركة بين البلدين والتنسيق بشكل أكبر لمعالجة أي مختنقات بالخصوص، بحسب البيان.

وأضاف: “تم أيضا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في مجال الأرصاد الجوية والمناخ ومواجهة التغير المناخي الذي يواجهه العالم”.