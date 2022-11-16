اجتماع في سرت لتفعيل عمل الميناء البحري التجاري

ناقش اجتماع في مدينة سرت، اليوم الأربعاء، آلية الإسراع بتفعيل ميناء المدينة البحري التجاري، وضمان حقوق المواطنيين الواقعة مزارعهم ضمن مخطط الميناء.

ضم الاجتماع مدير فرع الرقابة الإدارية سرت محمد ادياب، وعميد بلدية سرت مختار المعداني، وعضو المجلس البلدي سرت مخلوف حامد، ومدير مصلحة التطوير العمراني خليج سرت أمحمد لبز، ومدير قطاع الثروة البحرية سرت إبراهيم منصور، ومدير قطاع الزارعة نوري أحمد، ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة سرت فضيل الصداعي، ومدير المكتب القانوني بالبلدية علي بن سرتية، وعدد من أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

– «بلدي سرت» يبحث تشغيل الميناء البحري

وأفاد مسؤول ملف الإعلام بالبلدية «بوابة الوسط» أن المجتمعين توصلوا إلى الاتفاق على إحالة ملف تعويضات المواطنين إلى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذا الملف.