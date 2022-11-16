السفير الفرنسي يزور بلدية بنغازي لمناقشة مساهمة بلاده في إعادة الإعمار

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زار سفير دولة فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج والوفد المرافق له اليوم الأربعاء بلدية بنغازي، حيث التقى رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري بحضور عضو المجلس التسييري راضية المذبل ووكيل ديوان السيد ناصر الأوجلي.

وأكد بيان البلدية، أنه تم خلال الاجتماع الذي اقيم في مقر البلدية، مناقشة الدور التي تقوم به دولة فرنسا في ليبيا في تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاقتصادية والشراكة مع المجتمع المدني وتعليم اللغة الفرنسية، بالإضافة لمساهمة فرنسا في إعادة الإعمار في مدينة بنغازي.

وتطرق الاجتماع الاجتماع الى انعكاسات الوضع السياسي القائم حاليًا على الشأن المحلي للبلدية والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

ومن جهته، أبدى السفير الفرنسي سعادته لزيارة مدينة بنغازي للمرة الأولى، شاكرًا البلدية لحسن الاستقبال، مُشيراً إلى أن هذه الزيارة لن تكون الأخيرة.