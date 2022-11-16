“أسوشيتد برس” تتهم قطر باستئجار مشجعين لبطولة كأس العالم.. والدوحة ترد

ذكر تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أن كثيرا من المشجعين الذين تجمعوا وهم يرتدون قمصان هذه المنتخبات، كانوا من الهند المعروفة بالشغف الشديد للعبة الكريكيت والتي لم تشارك إطلاقا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، كما شكّك في المسيرات الجماهيرية التي شهدتها العاصمة الدوحة للترحيب ببعثات المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

واستشهدت “أسوشيتد برس” في تقريرها، بأن المشجعين الذين يسافرون من دول أخرى لحضور مباريات كأس العالم، لا يصلون عادة سوى مع اقتراب موعد المباراة الأولى لمنتخباتهم، وأن قطر تدفع لـ1600 مشجع تابعين للمنتخبات المشاركة، من أجل زيارتها والغناء خلال حفل الافتتاح، ونشر محتوى إيجابي عن البطولة، فيما رفضت قطر التقرير وقالت هؤلاء مشجعون حقيقيون”.