“داخلية الدبيبة” تبحث تخريج دفعات جديدة من الشرطة النسائية وتسوية أوضاعهن المالية

اجتمع وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عماد مصطفى الطرابلسي” اليوم الاربعاء بمدرج الوزارة بعدد من ضابطات وضابطات الصف بالوزارة بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات.

وتناول الاجتماع مناقشة دور الشرطة النسائية للمجاهرة بالأمن، والاهتمام بدورها بالعمل في مراكز الشرطة وتغطية العجز الموجود من العناصر النسائية باعتبارهن جزء لا يتجزأ من العملية الأمنية ورافداً مهماً للعمل الأمني، حسب إيجاز صحفي للوزارة.

كما تطرق الاجتماع إلى المشاكل والصعوبات التي تواجه منتسبات الوزارة ووضع الحلول لها بما يضمن تذليل كافة العقبات أمام العناصر النسائية العاملة بمختلف قطاعات الوزارة.

ونوقش أيضاً موضوع تدريب وتطوير عناصر الشرطة النسائية في جميع مكونات الوزارة، وتفعيل دور كلية ضابطات الشرطة لتدريب وتخريج دفعات جديدة.

وعبَّر الطرابلسي عن شكره وتقديره لكافة منتسبات وزارة الداخلية في تحملهن المسؤولية الكاملة ووقوفهن إلى جانب زملائهن في كافة مكونات وزارة الداخلية، مطمئناً كافة منتسبات وزارة الداخلية بأنه سيتم النظر في حقوقهن المادية والمعنوية وتسوية أوضاعهن المالية والإدارية.

واستمع بعدها الوزير إلى شروح وافية من قبل المشاركات، تطرقن فيها إلى الصعوبات والعراقيل التي تعيق سير العمل داخل كافة مكونات وزارة الداخلية المتواجدات بها.