ضبط متهم بقتل شرطي في سبها

أعلنت مديرية أمن سبها، اليوم الأربعاء، ضبط شخص قام بالرماية بسلاح ناري على إحدى الدوريات الأمنية والتي تسببت فى مقتل أحد أعضاء الدعم المركز.

وأفاد بيان نشرته المديرية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن أعضاء الدعم المركزى بالمنطقة الجنوبية، ضبطوا المتهم «ج.م.أ» في واقعة قتل أحد أفراد الأمن بتاريخ 28 فبراير الماضي، ولاذ بالفرار خارج الدولة الليبية.

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وأضاف البيان أن المتهم عاد إلى مدينة سبها، وجرى ضبطه أمس الثلاثاء 15 نوفمبر، وتسليمه إلى أعضاء التحري والقبض بمركز شرطة القرضة، من حيث اختصاص الواقعة، حيث اعترف بما نسب إليه، وأحيل للنيابة العامة بتهمة القتل العمد.