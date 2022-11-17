الشبعاني: انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ناجمة عن “هشاشة الدولة”

الوطن / رصد

صرّح أستاذ القانون العام، مجدي الشبعاني، أنّ انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في ليبيا ناجمة عن “هشاشة الدولة” وعدم وجود حكومة قوية، مشيرًا إلى أن أغلب انتهاكات حقوق الإنسان تحصل في السجون.

وأضاف الشبعاني، في تصريحات متلفزة، أنّ فئة المهاجرين غير الشرعيين هي أكثر فئة تتعرض للانتهاكات في ليبيا، مؤكّدًا أنّ التقارير الدولية تكاد تتوافق على حدوث الانتهاكات بحقهم في ليبيا.

وتابع الشبعاني أنّ ملف الإرهاب من الملفات المهمة في سياق الحديث عن حقوق الإنسان، وأنّ السجون التي يستخدمها الإرهابيون مليئة بالانتهاكات.