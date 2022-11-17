متجاهلا الدبيبة.. هذا ما سيفعله وزير خارجية اليونان غدا في ليبيا

يعتزم وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، زيارة ليبيا غدا الخميس، لبحث تعزيز التعاون بين البلدين على أساس احترام القانون الدولي، خاصة قانون البحار، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وكذلك تطورات منطقة المتوسط، كما يناقش مسألة الأساس الدستوري لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اليونانية طالعته “السبق”، يصل ديندياس، إلى طرابلس ويلتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ثم يتوجه إلى بنغازي للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعددا من المسؤولين، كما يقوم بتقديم مساعدات تشمل لقاحات COVID-19، ويحضر أيضًا حدثًا يعرض مساهمة اليونان في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة لإعادة بناء ميناء بنغازي، حيث أهميته كبوابة للمساعدات الإنسانية لأفريقيا جنوب الصحراء لمواجهة الأزمات الغذائية التي تواجه المنطقة، بحسب البيان، إضافة إلى عقد اجتماع مع مجلس الجالية اليونانية في بنغازي.