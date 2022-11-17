الغويل: الولايات المتحدة لن تتدخل عسكريا في ليبيا

استبعد المحلل السياسي حافظ الغويل فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على معطلي الانتخابات.

وقال الغويل في تصريحات صحفية، إن هدف الإدارة الأميركية ينحصر في إيجاد حكومة ليبية موحدة يمكن التعامل معها، مشيرا إلى أن سفيرها ريتشارد نورلاند يندد ويتوعد منذ سنوات، ولكن واشنطن ليست مستعدة لتوظف أي أداة تملكها كوسيلة عقاب لأي طرف ليبي، وبالطبع لن تتدخل عسكرياً، على حد ادعائه.

وأضاف الغويل المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية: “واشنطن تريد كيانا تنفيذيا موحدا تستطيع التعامل معه”، ورأى أن ليبيا “لا تهم واشنطن إلا فيما يتعلق بقضية أمن البحر المتوسط، ومحاربة الإرهاب”، وفق قوله.

وتابع الأكاديمي والمحلل السياسي: الأميركيون يرون ليبيا بؤرة قلق، ولكنها إلى الآن لا تشكل خطرا يذكر على مصالحهم، بحسب زعمه.

وأشار الغويل، إلى وجود ما يشبه القناعة لدى الإدارة الأميركية بأن الأوضاع في ليبيا لن تتحسن، وأن أي انتخابات سيتم التوصل إليها لن تكون نزيهة، كما أن الرئيس أو السلطة القادمة ستكرر سيناريو من سبقوها في تهميش الخصوم، ومحاولة البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، وفق قوله.