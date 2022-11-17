الحويج يوقع محضر تفاهم لتطوير العلاقات التجارية مع تونس

وأضافت الوزارة أنه تم توقيع محضر اتفاق بين الجانبين يتضمن تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة “رأس جدير” وكذلك تسهيل معاملات رجال الاعمال الليبيين والمتمثلة في الإجراءات الإدارية والمالية ، وحرية انسياب السلع بين البلدين مع رفع جميع قرارات الحظر الخاصة بذلك.

ومن بنود الاتفاق كذلك “تشكيل فريق عمل مشترك لوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي في البلدين، والعمل على دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقامة في البلدين، والتأكيد على تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة الى دولة ليبيا عبر المنافذ التونسية ، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي” بحسب الوزارة.