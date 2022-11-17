الحويج يوقع محضر تفاهم لتطوير العلاقات التجارية مع تونس

الوطن / رصد
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية، محمد الحويج، لقاءً مع مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بجمهورية تونس فضيلة الرابحي، وذلك في ديوان رئاسة الوزراء اليوم.
وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة فقد ناقش اللقاء سُبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الاعمال، وحضره كلّ من وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة.
وأكّد الحويج خلال اللقاء على “أهمية دعم القطاع الخاص بالبلدين وتعزيز دوره في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة برجال الأعمال الليبيين ودعم المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في كلا البلدين” بحسب نص بيان الوزارة.
وأضافت الوزارة أنه تم توقيع محضر اتفاق بين الجانبين يتضمن تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة “رأس جدير” وكذلك تسهيل معاملات رجال الاعمال الليبيين والمتمثلة في الإجراءات الإدارية والمالية ، وحرية انسياب السلع بين البلدين مع رفع جميع قرارات الحظر الخاصة بذلك.
ومن بنود الاتفاق كذلك “تشكيل فريق عمل مشترك لوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي في البلدين، والعمل على دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقامة في البلدين، والتأكيد على تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة الى دولة ليبيا عبر المنافذ التونسية ، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي” بحسب الوزارة.
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