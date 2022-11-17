متجاهلا العلاقات الوطيدة مع إسرائيل.. الغرياني يتهم أمريكا بالتورط في تفجير إسطنبول

دون التطرق للعلاقات الوطيدة بين تركيا و إسرائيل، اتهم المفتي المعزول الصادق الغرياني، الولايات المتحدة، بالتورط في التفجير الذي استهدف منطقةتقسيم بمدينة إسطنبول التركية قبل يومين، مشيدا بموقف السلطات التركية التي قال إنها رفضت تعزية السفارة الأمريكية لديها، فيما تغزّل بالأجهزة الأمنية التركية ووصفها بالمهنية العالية والاحترافية، حيث استطاعت القبض على مرتكبي التفجير ومن يقف وراءهم من الدول المعادية للمسلمين.

وأعرب، خلال لقائه عبر قناة “التناصح”، تابعته “السبق”، عن خالص تعازيه لتركيا التي وصفها بـ”الدولة الشقيقة”، وتمنى أن يديم الله عليهم الأمن والاستقرار وأن يجعلهم عونا وملاذا للمسلمين وأن يكونوا عونا للمستضعفين.