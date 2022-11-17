أبو جناح: أدعو الجميع إلى تقديم مقترحات لاستكمال استراتيجية قطاع الصحة

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح على شروع الوزارة في العمل على إعداد استراتيجية لقطاع الصحة، داعيا كافة المنظمات غير الحكومية والخبراء الوطنيين والدوليين ومجتمع الأعمال، للمساهمة والمشاركة في تقديم المقترحات لاستكمال استراتيجية قطاع الصحة التي أطلقت بالتنسيق مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.

وشارك رمضان أبوجناح، اليوم الأربعاء، في فعاليات الملتقى الدولي لاستراتيجيات تطوير قطاع الصحة في ليبيا، برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة

وثمن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خلال كلمة ألقاها، الجهود المشتركة الدولية منها والوطنية التي مكنت من عقد هذا الملتقى؛ بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والجامعات، والمراكز البحثية والطبية، وقطاعات الدولة والمؤسسات الحكومية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأعرب وزير الصحة عن تطلعه لأن يتناول الملتقى، عرض الكثير من التجارب العملية، وأن يقف على التحديات التي تواجه قطاع الصحة، كتطوير البرامج الوقائية والعلاجية.

يشار إلى أن هذه الدورة هي الثالثة للملتقى الدولي لإستراتيجيات تطوير قطاع الصحة والتي تنعقد على مدى ثلاث أيام، بمشاركة عدد من الأجهزة والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، وعدد من شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.