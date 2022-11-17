ريم البركي: الدبيبة لا يريد الذهاب للانتخابات ووجوده يطيل عمر الأزمة

رأت ريم البركي، الناشطة الليبية، أن حل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا هو هو الذهاب لحكومة جديدة برعاية أممية مدتها 6 أشهر.

وقالت “البركي”، عبر مداخلة متلفزة نشرتها عبر صفحتها بفيسبوك، “الحل هو الذهاب لحكومة جديدة برعاية أممية.. مدتها 6 أشهر، وليس هناك أي ضمانات في المشهد الليبي الحالي بسبب الميليشيات.

وأضافت، أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لا يريد الذهاب للانتخابات، مشيرة إلى أن وجوده يطيل عمر الأزمة.

وذكرت أن الوضع الحالي يجر الليبيين نحو حرب أهلية، وأن المشروعات الرسمية المعلنة زائفة وهدفها سرقة أموال الليبيين.