الخطابي: ماقامت به حكومة الدبيبة تجاه مجلس الدولة إفلاس سياسي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المبروك الخطابي إن منع أعضاء مجلس الدولة الاستشاري من إقامة اجتماعاتهم من قبل حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة فعل مُدان سياسيًا ومخالف للإعلان الدستوري والتشريعات الليبية النافذة.

الخطابي وفي تصريحات أدلى بها لشبكة “لام” قال: “هذا الفعل يشكل تطورًا خطيرًا في نهج الحكومة في التمسك بالسلطة بكل الوسائل المشروعة وغير مشروعة”.

ورأى أن ما قامت به الحكومة يعبر عن حالة إفلاس سياسي، مضيفًا: “إن مجلس الدولة ليس قوة عسكرية، وإنما جسم سياسي قد نختلف معه في بعض القضايا ونتفق معه في أخرى، ولكن يظل من حقه ممارسة عمله المكفول بالقانون”.

