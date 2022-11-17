اللواء سالم العبدلي يباشر تسيير جهاز الأمن الداخلي

الوطن / رصد

باشر اللواء سالم العبدلي، الأربعاء، مهمّة تسيير جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، خلفاً لسابقه اللواء أسامة الدرسي.

وأكد المكتب الإعلامي للجهاز في تصريح عبر “فيسبوك”، أن استلام اللواء سالم العبدلي لمهمة تسيير الجهاز، جاءت بناءً على تكليفه مِن قبل القيادة العامة الليبية.

وقال المكتب في تصريحه: “أعضاء الجهاز.. تحية الأمن والأمان القيادة العامة.. نعلمكم باستلام اللواء سالم العبدلي مهام تسيير الجهاز لحين آشعار آخر.. ونشيد بجهود رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق لواء أسامة الدرسي على المجهودات المبذولة طيلة عمله في الجهاز”.