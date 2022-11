الشكشاك: السلم الاجتماعي بين مدينتي تاورغاء ومصراتة تحقق بشكل سريع

ليبيا – قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك إن المجلس يسعى بالتواصل مع وزارة الصحة لاستكمال أعمال صيانة مستشفى تاورغاء العام بعد توقفها؛ بسبب عدم دفع المخصصات المالية إلى الشركة المنفذة لمشروع الصيانة، متوقعًا استئناف أعمال الصيانة في القريب العاجل.

الشكشاك وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” أوضح أن نسبة الإصابة بمرض الليشمانيا (مرضٌ مستوطن في المدينة)؛ أقل بكثير من السنوات الماضية؛ وعلاج المرض متوافر.

وأشار إلى وجود تعاون بين قطاع الصحة في المدينة ومستشفيات مدينة مصراتة؛ نظرًا لقرب المسافة بين المدينتين.

وأضاف: “استلمنا الشهر الماضي مركز خدمات الدعم النفسي، وتمت صيانة 8 مدارس؛ منها ما تم صيانته من حكومة الوحدة الوطنية؛ ومنها ما تم صيانته بمبادرة من المنظمات الدولية”.

ولفت النظر إلى أن رئاسة الوزراء خصصت 7 مدارس حديثة للمدينة ضمن مشروعها إنشاء 1500 مدرسة على مستوى ليبيا.

وأردف: “لدينا ما يقارب 200 طالب وطالبة يدرسون في جامعات مدينة مصراتة”.

وأكد أن المدينة تشهد تحسنا ملحوظًا للخدمات الأساسية ما يؤهل عودة آمنة لأهالي المدينة.

ونوه إلى أن رئاسة الوزراء بدأت بإعطاء تعليماتها لاستكمال بنود جبر الضرر وفق مذكرة المصالحة بين المدينة ومصراتة.

الشكشاك أكد أن السلم الاجتماعي بين مدينتي تاورغاء ومصراتة تحقق بشكل سريع، منوهًا إلى أن تاورغاء مدينة آمنة.

