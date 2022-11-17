البرلمان الأوروبي: الأوضاع في ليبيا أصبحت أكثر تدهوراً بعد فشل الانتخابات

الوطن / رصد

أكّد البرلمان الأوروبي، تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا بعد فشل إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى أجل غير مسمى في ديسمبر 2021.

وقال البرلمان في مُلخَّص لتقرير صادر عن مجموعة باحثين تابعين له، إن تأجيل الانتخابات أفضى إلى تعميق الجمود السياسي والانقسام في ليبيا، في ظل افتقارها لوحدة المؤسسات، وعدم وجود دستور مقبول فيها.

وأشار البرلمان إلى أن الاتفاق على إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات يعد من أولويات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بالإضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار، ومساعدة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إنجاز مهمة إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية.

وجدّد البرلمان دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا، من خلال بعثته الخاصة بالمساعدة الحدودية، و عبر عملية “إيريني” التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط.