المنقوش تبحث مع وفد وزراي تونسي تعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين

ليبيا – استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش الأربعاء في ديوان مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس وفدًا وزاريًا من الحكومة التونسية ضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة ومدير الشركة التونسية لصناعات التكرير.

المنقوش بحثت بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية خلال الاجتماع الموسع علاقات التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين، بحضور وزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة، والمواصلات، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

