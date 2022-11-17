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الجهيمي: موظفو المطار سيقومون باعتصام احتجاجي الأسبوع القادم

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

صرّح مدير مكتب الإعلام في مطار مصراتة الدولي، سليمان الجهيمي، أنّ موظفو المطار سيعتصمون خلال الأسبوع القادم اعتراضًا على عدم صرف المكافآت المالية المخصصة لهم خلال عملهم في فترة الكورونا، وعودتهم بالعالقين بالخارج.

وأضاف الجهمي أنّ الحكومة والمجلس البلدي قدموا وعودًا بشأن صرف المكافآت، ولم يصرفوها إلى الآن، في حين أنّها صرفت لجهات أخرى، مشيرًا إلى أنّ الموظفين قد خرجوا في العديد من الوقفات الاحتجاجية ولكن دون جدوى.

وأشار الجهمي إلى أنّ هناك أربعة من العاملين في المطار قد استشهدوا أثناء عملهم في فترة كورونا.

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سليمان الجهمي ليبيا مطار ‎مصراتة

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الوطن الليبية

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